Filtran audio de Laura Bozzo donde dice que se quiere largar de México

Laura Bozzo no se percató de que la estaban grabando cuando comenzó a hablar mal de México y del productor Juan Osorio.

De acuerdo con El Sol de México, la reacción de Laura Bozzo surgió luego de que revelaran en el programa "Chisme No Like" que el productor Juan Osorio no trabajaría con la peruana por cuestiones de seguridad.



DÍA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD: FAMOSOS REVELAN QUIÉNES SON SUS VERDADEROS AMIGOS

"Daría la vida por largarme de este puto país", esas fueron las polémicas palabras de Laura Bozzo, la conductora del programa "Laura sin Censura" aseguró que en México la gente es envidiosa.

Daría la vida por largarme de este puto país, la gente envidiosa. Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. Llega a Perú ¿a qué? (a decir) En México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú.

Laura Bozzo comentó que habla perfectamente el idioma italiano y podría continuar su carrera en el país europeo.



"NO ME VACUNARÍA": LORENA HERRERA DEMUESTRA SU APOYO A PATY NAVIDAD

La conductora del programa "Chisme No Like", Elisa Beristain calificó de ingrata la respuesta de Laura Bozzo, México es el lugar que le ha dado trabajo.



Yo como mexicana te voy a decir algo: Total ingratitud. En tu país no te quieren Laura. Yo no sé quién después de este audio que les estamos presentando en exclusiva, va a querer ver tu programa.

(Ann Ventura)