Filtran el monto que pagó Rix a Nath Campos por daño moral ¿Cuánto fue?

Uno de los casos que han generado más polémica en redes sociales es el de la acusación de Nath Campos contra Rix, a quien acusó de abuso sexual hace algunos años y del que el Youtuber se declaró culpable, pero en días recientes salió a la luz el montó que el joven de 30 años, por lo que las redes explotaron.

Cabe señalar que el Youtuber, Rix pasó casi ocho meses en la cárcel, el influencer logró salir después de tener un procedimiento abreviado.

CAMILA SODI CONQUISTA "LA MÁS DRAGA" CON ATREVIDO BODY TRANSPARENTE

Sin embargo, dentro de este caso los seguidores de esta denuncia se manifestaron inconformes, puesto que mencionaron que a lo largo del proceso se dieron "irregularidades" en las que favorecieron a Ricardo González dentro de todo el seguimiento legal.

Ahora está circulando en redes sociales la cantidad que tuvo que pagar Rix como compensación del daño moral que sufrió Nath Campos cuando este hombre abusó sexualmente de ella.

La cifra que se dio a conocer resultó "una burla" y "una injusticia" para muchas personas en redes sociales, pues los usuarios se mostraron molestos por la cantidad tan módica o incluso irrelevante, considerando que González es uno de los youtubers más vistos de México, y, por lo tanto, con más ingresos.

¿Cuánto pagó Rix a Nath Campos como compensación tras violación?

Tal parece que Ricardo González habría pagado a Nath la módica cantidad de 13 mil 449 pesos por todo el daño que le provocó a la influencer tras haber abusado sexualmente de ella al salir de una fiesta en la que ambos estaban bajo la influencia del alcohol.

Cabe mencionar que la fianza que pagó este hombre, quien fue declarado como agresor sexual por violar a Campos fue de 30 mil pesos, por lo que los usuarios de internet se encuentran sumamente inconformes con la decisión de las autoridades.

FOTO TOMADA DE YAHOO

Así reaccionaron en redes ante el pago que hizo Ricardo González

"Imposible no decir ´tanto p,,do pa c@g@r aguado´ eso vale últimamente la dignidad de las chicas que denuncian acoso, violencia y demás, se suben a movimientos con los que no tienen identidad por pura moda.... Esto que digo no es misoginia es la pura verdad... Pregúntenle a Rix", expresó un usuario.

"YA NACIÓ MAR": SIDDHARTHA ANUNCIA LA LLEGADA DE SU BEBÉ CON YUYA

Otros más se quejaron sobre la justicia mexicana, algunos más indicaron que fue culpa del sistema de corrupción; incluso se dieron comentarios en los que mencionaron que "con eso se arma otra fiesta igual".

(Azucena Uribe)