Filtran el nombre de la conductora que vendió la vida íntima de Daniel Bisogno

Yo no me di cuenta de que fue un show mediático. Yo estaba en shock. Yo no me di cuenta de que era para taparle el ojo al macho. Un querido amigo me dijo: Raquel esto es una cortina de humo´. Yo no podía ver que era para no dar una explicación de lo otro, que tampoco tiene que dar una explicación; dices: ´sí, me gustan los hombres´ y ¿Cuál es el problema? No pasa nada.