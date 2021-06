Filtran foto de Erik Rubín bailando con otra mujer y así reaccionan en redes, el esposo de la conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, causó tremenda polémica luego de que salieran a la luz varias imágenes en las que el ex Timbiriche aparece disfrutando presuntamente de una fiesta a lado de algunas jóvenes, entre las que se encuentra una presunta influencer.

Ante las historias compartidas, los comentarios no se hicieron esperar y mucho menos las especulaciones: ¿Andrea Legarreta está enterada? ¿También estaba presente? ¿Hay un distanciamiento entre la pareja?, fueron algunos de los cuestionamientos.

Fue a través de la cuenta de "Chicapicosa" en Instagram donde se compartieron las imágenes de Erik Rubín bailando junto a unas jóvenes y presuntamente bebiendo. En éstas se logra ver al ex Timbiriche bailando en compañía de dos mujeres, aunque hay una con la que parece más cercano.

La joven que aparece sonriente y en medio de la diversión porta un vestido largo de playa de color azul, mientras que Rubín luce con un atuendo fresco. Además, en las imágenes retomadas por la cuenta mencionada, aparecen otras fotos de quienes presuntamente bailaron con el cantante.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en redes sociales, generando con ello que las especulaciones se incrementaran sobre su actual pareja Andrea Legarreta. ¿La famosa sabe que su esposo bailó con otra mujer? Aunque esto no tendría nada de malo, los usuarios han depositado sus opiniones.

"Ah pues yo no le veo nada de malo en esta foto solo está bailando"; "ni que estuviera tan chulo"; "Andrea le ha pasado varios escándalos de cuernos a este y creó que es por el miedo a que le digan que fracaso"; "Va decir Andrea estaba grabando un video, no sean mal pensados"; "Doña cuquita 2"; "Andrea: ay por Dios! si yo estaba ahí, ella es amiga cerca la amo, en ese momento yo me fui al baño, pero nada que ver con lo que andan diciendo, Erick tiene toda la libertad de bailar con quien quiera, no soy una tóxica, más si la niña es un amor de persona, besos querida! espero que esto no te afecte, malas intenciones siempre habrá por parte de estas revistas de chismes que lo único que quieren es vender", se lee entre las reacciones.

Hasta el momento ni Erik Rubín ni Andrea Legarreta han hablado sobre el tema.

El amor entre Erik Rubín y Andrea Legarreta

En enero, Erik Rubín cumplió 50 años, y desde luego, las felicitaciones no se hicieron esperar por decenas de famosos y fans del cantante, pero sin duda, la más destacada fue la de su esposa, Andrea Legarreta, quien empleó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje al padre de sus hijas.

"¡Este güerito chiquitito y hermoso, ya tiene 50! ¡Felices 50 amorcito! ¡Celebro cada instante de tu vida! ¡Te amo y te admiro tanto! Admiro tu fortaleza, esa capacidad de levantarte cuando la vida te hace tropezar. Admiro tu pasión y talento por lo que haces y el amor, creatividad, compromiso y entrega que dedicas a cada proyecto, a cada sueño", escribió la conductora del programa "Hoy".

(Imelda Téllez)