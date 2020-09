Filtran fotos de cómo se veía Chadwick Boseman antes de morir

Filtran fotos de cómo se veía el actor Chadwick Boseman antes de morir; los usuarios de redes sociales se conmocionaron ante el irreconocible aspecto que tenía el protagonista de "Black Panther".

El lamentable fallecimiento de Boseman, ocurrió el pasado viernes 28 de agosto, el actor perdió la lucha contra el cáncer de colón que padecía desde 2016.

¿QUÉ PASARÁ CON "BLACK PANTHER 2" TRAS LA MUERTE DE CHADWICK BOSEMAN?

Chadwick Boseman era originario de Carolina del Sur y apenas tenía 43 años, por lo que su partida impactó aún más a sus fans, amigos y familiares.

Hace tres días la usuaria de Tik Tok @leiiii30 publicó un video donde se observa una recopilación de fotos que muestran cómo lucía el actor de "Black Panther" antes de morir.

Estas fueron las fotos finales de Chadwick Boseman. La gente pensó que estaba perdiendo peso para un papel, pero en realidad sufrió en silencio. Que en paz descanse, fue el mensaje junto a las fotos filtradas.

Quien fuera "T´Challa", rey de Wakanda en la cinta "Black Panther", se veía notablemente desmejorado y demacrado en el contenido que ya se ha vuelto viral.

Los retratos tomados a Chadwick Boseman antes de morir incluso lo muestran cubierto con una sabana blanca y a bordo de una silla de ruedas.

Además de "Black Panther", el artista participó en cintas como "21 Bridges", "Get on Up", "42", "Da 5 Bloods", "Avengers: Infinity War", "Marshall, Message From The King", entre muchas otras.

(Imelda Téllez)