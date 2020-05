Filtran fotos de Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer ¿es venganza?

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante es uno de los personajes que ha difundido varias noticias respecto al caso de Karla Panini y Karla Luna y recientemente una cuenta de instagram difundió unas imágenes del periodista Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer.

De acuerdo a El Imparcial, la cuenta de Instagram "karlaluna_laverdad" filtró varias instantáneas en donde supuestamente esta Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NUTRIÓLOGO DESENMASCARA LA PROTEÍNA DE BÁRBARA DE REGIL: "NO CUMPLE"

Según "La Parcera", Gustavo es una persona de "doble moral" ya que considera que no ha contado la verdad de la historia de Karla Luna, quien sufrió la traición de su ex esposo Américo Garza y su ex mejor amiga Karla Panini.

"Aquí arremeten en contra de una persona inocente, la victimizan y salen con estas cosas", escribió en Instagram.

Recordemos que en el programa liderado por Gustavo Adolfo Infante "De Primera Mano" han estado haciendo entrevistas a todas las personas que se relacionaron con Luna y Panini, desde amigos cercanos, estilistas y empresarios, para poder tener una historia más completa.

Lo que no le pareció justo a "La Parcera", quien fuera una persona cercana a ambas comediantes, es que cree que están manchando la memoria de Luna, quien falleció en septiembre de 2017.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KARIME DE "ACAPULCO SHORE" HACE FIESTA EN ACAPULCO EN PLENA PANDEMIA

Hasta el momento Gustavo Adolfo Infante no ha confirmado o desmentido si él es quien aparece en dichas fotos.

(Azucena Uribe)