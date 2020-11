Filtran fotos de Ninel Conde golpeada, Giovanni Medina dice son falsas

No había hablado de esta denuncia, hasta que lo tuviéramos materializado, no me gusta hablar por hablar, por inventar, sino tener elementos, y este es un claro no a la violencia de género. Es importantísimo levantar la voz y no necesitas tener una mordida, o dos o tres en el cachete; te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me hubieran arrancado los cachetes a mordidas a que me hicieran lo que me están haciendo, explicó.