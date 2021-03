Filtran fotos de Rafael Amaya que ponen en duda su estado mental

Tras varios años alejado de los reflectores, el regresó de Rafael Amaya ha dado mucho de qué hablar, pues fue el ex boxeador, Julio Cesar Chavez quien reveló que el protagonista de "El Señor de los Cielos" había estado recluido en de sus clínicas de rehabilitación para superar sus problemas d adicción para dejar las drogas.

Pero al parecer una nueva polémica ronda a Rafael Amaya, mediante redes sociales comenzaron a circular una serie de fotografías que lo muestran corriendo por las calles de Tijuana.

De acuerdo con información de TVNotas, Rafael Amaya ingresó en agosto del 2020 a la clínica de rehabilitación, pero en diciembre de ese año viajó a Tijuana para pasar las fiestas al lado de su familia, sin embargo, hubo una noche que el actor llamó la atención por su comportamiento.

Rafael Amaya alertó a la gente que se encontraba en las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula en Tijuana, ya que el actor se encontraba visiblemente alterado, estaba corriendo y gritando e incluso estuvo a punto de ser atropellado.

Pero un conductor fue el encargado de detenerse y meter a su auto a Rafael Amaya, esto como una medida para protegerlo y evitar que fuera atropellado. La publicación menciona que el actor estaba muy alterado y que incluso intentó llamar al 911 porque aseguraba que lo estaban persiguiendo y que querían secuestrarlo.

La persona que se encargó de resguardarlo estuvo con el actor hasta que llegó la policía, quienes cercioraron que Rafael Amaya presentaba un delirio de persecución y que nadie quería secuestrarlo, aunque el histrión seguía insistiendo en que alguien lo seguía y que deseaba ir a Ministerio Público para interponer una demanda.

Tras lo sucedido, supuestamente Rafael Amaya llamó a uno de sus familiares, al parecer el familiar del actor vivía cerca, por lo que no tardó en llegar.

Cabe señalar que hasta el momento esta versión no ha sido confirmada o desmentida por el protagonista Rafael Amaya quien en abril viajará por Estados Unidos al lado de Roberto Tapia en una gira.

RAFAEL AMAYA DESMIENTE RUMORES

Karem Guedimin, manager de Rafael Amaya, rompió el silencio y aclaró la situación por la que atraviesa el actor luego de que se diera a conocer que aparentemente padecía delirio de persecución a tan solo unos meses de haber salido de una clínica de rehabilitación contra las adicciones.

Tras informarse que Rafa fue visto en mal estado y asegurando que lo querían secuestrar al ser captado en la madrugada deambulando por las calles de Tijuana, en Baja California, Guedimin dio una entrevista para el programa "Suelta la Sopa" y aclaró esta situación.

"Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí [...] él salió a pedir un Uber e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó", detalló la manager.

Previo a esto, Karem reveló que el protagonista de "El Señor de los Cielos" se encuentra muy molesto por lo que se dijo de él. "Rafa estaba enojadísimo [...] en algún momento él dijo voy a hablar, pero yo ahorita no estoy en condiciones de hablar porque yo lo que quiero hablar es puras cosas bonitas y todo lo que voy a hacer y no estar hablando de mi tema de rehabilitación, que para mí es un proceso que no es algo que sea fácil de hablar. Entonces me dijo ´cuando yo quiera voy a hablar, yo voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer´".

Cambiando radicalmente de tema, al cuestionarle sobre las recientes declaraciones de Julio César Chávez sobre que el actor abandonó sus terapias de rehabilitación y estaban en peligro de recaer en las adicciones, la manager replicó:

"No es un tema que nos tenga felices, sé que Julio César Chávez hizo lo propio al ser del dueño de la clínica, pero no creo que haya estado bien tanta publicidad alrededor dé, y por eso cuando se habló de que se iba a hacer una conferencia de prensa tampoco, porque al final del día todos estos son procesos, y no creo que haya habido otros clientes en donde saquen y hagan unas conferencias de prensa con ellos, creo que es el tema porque era él y eso no está bien".

