Filtran fotos inéditas de Verónica Castro como estudiante de la UNAM, en redes apareció una nostálgica imagen que causó revuelo entre los usuarios pues presenta a una muy joven Verónica acompañando a dos jugadores de futbol americano del equipo de los Pumas CU FBA de la Universidad Nacional Autónoma de México, presumiblemente en el Estadio Olímpico Universitario.

Con un rostro sonriente, Castro aparece amadrinando al equipo en la época que formó parte de la llamada máxima casa de estudios de Latinoamérica, como estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la década de los 70.

A la publicación de la postal en blanco y negro respondieron distintos usuarios que dieron más información al respecto, pues por años se ha manejado que la protagonista de emblemáticas telenovelas mexicanas como "Los ricos también lloran" y "Rosa salvaje", no habría finalizado totalmente su licenciatura; aunque por otro lado, es posible encontrar su tesis en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la histórica Universidad Nacional Autónoma de México.

En la imagen, Verónica Castro con los Pumas CU FBA



¿Alguien sabe si fue egresada de la UNAM, en la carrera de Relaciones Internacionales?

Vía @GtiEmerson pic.twitter.com/ZXSFcSeew4 — Memorabilia Urbana (@Memorabilia_Urb) August 4, 2021

"1979 se tituló su tesis ´Organismos internacionales de televisión´, en coautoría con María Esther Valdés González", aseguró la usuaria Paty Méndez. "No sé si terminó, pero yo la vi varias veces en la FCPyS de la UNAM, allá en la década de los años 70, ¡guapísima!", escribió por su parte el usuario Juan Manuel Asai. En tanto, hubo quien señaló que el jugador con la camiseta 88 se trata de Diego García Miravete, el actualmente en circulación y multicampeón coach de Futbol americano.

Según una publicación en el blog Somos arena, la tesis de "La Vero" se trata de "un libro de pastas gruesas y del amarillo huevo más triste, con sus 170 cuartillas escritas a máquina". En dicho post es posible leer un párrafo de la introducción de la tesis que presentó la actriz, quien al poco tiempo de haber estudiado en la UNAM, continuó con una ascendente carrera en Televisa.

"Ciertas minorías repudian la televisión en sí misma, mientras que otras la desacreditan; sin embargo, muchos millones de personas la consideran lo suficientemente interesante, comunicativa, instructiva e informativa como para situarse cada día frente a sus televisores sin que nadie los obligue a ello", se lee en el trabajo académico de la también conductora de recordados late shows como "Mala noche, ¡no!" y "La movida".

Claro que es egresada de la @UNAM_MX de la carrera de Relaciones internacionales. Aún hoy en día su tesis es material de consulta. Un gran logro de @vrocastroficial pues ya tenía carera artística y había sido madre durante su carrera universitaria.



?? @cynvaldez pic.twitter.com/m9Q0fkXQiw — Hec_Castellanos (@Hec_Castellanos) August 5, 2021

La relación familiar de Verónica con la televisión es evidente, pues la actriz nacida en la colonia San Rafael de la Cuidad de México es hermana del productor de telenovelas José Alberto "El Güero" Castro, y del ejecutivo de televisión Fausto Sáinz, además, su abuela paterna Socorro Astol, fue dueña de una compañía artística y su tío, Fernando Soto Mantequilla, hizo gran fama como comediante en la llamada época de Oro del cine mexicano.

Verónica Castro también cuenta con una relación con la benemérita Universidad: su madre, Socorro Castro Alva, fue secretaria del rector de la UNAM, institución educativa en la que la madre de Cristian Castro realizó sus estudios paralelamente a su faceta artística, donde por esos años también triunfó como "El rostro del Heraldo", y ya había participado al lado de Manuel "El loco" Valdés en distintos programas.

Fue en 1974 cuando Verónica quedó embarazada del fallecido comediante, entonces se abocó completamente a sus estudios universitarios para esperar la llegada del bebé lejos del "Loco". Así lo recuerda la actriz, quien entonces no sabía que su enamorado, más de 20 años mayor que ella, era un hombre casado.

"Mi mamá me ayudó mucho, me preguntó ´qué quieres hacer´, ´no´, le digo ´pues tengo que salir adelante con mi hijo, estoy terminando la universidad´, y entonces, hasta con ocho meses y medio de embarazo corría yo todavía a la universidad con una panza terrible, la pasé muy difícil, porque aparte de todo tuve que empeñar mi coche, que me llevaba a la universidad, porque no tenía para pagar el hospital, fue muy difícil, pero sí fue mi primer gran amor de mi vida. Fue hasta los 19 años que nos dejamos de ver", contó Verónica en 2020 a "Ventaneando", tras la muerte del padre de su hijo mayor.

