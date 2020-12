Filtran lista de "nuevos" conductores de "Ventaneando" ¿Y Bisogno?

Desde hace unas semanas el conductor Daniel Bisogno ha estado en el ojo del huracán y al parecer que las polémicas y escándalos finalmente le cobrarán factura, pues una lista filtrada en redes sociales mostraría quiénes podrían ser los nuevos conductores de "Ventaneando" para 2021.

Recordemos que el pasado 10 de diciembre Daniel Bisogno insultó en vivo a Javier Ceriani, presentador del programa "Chisme No Like" y desde entonces no ha vuelto a aparecer en el programa "Ventaneando", y es que se ha filtrado que fue suspendido hasta finales de enero por su mala actitud.

Pero parece que su salida de Azteca podría ser definitiva, pues el canal de YouTube Argüende TV reveló quiénes serían los conductores que podría reemplazarlo a él y a otros integrantes del programa.

De acuerdo al mismo medio, fue ayer martes que la jefa de programación, Sandra, dio a conocer que los ejecutivos de Azteca autorizaron grabar 20 pilotos de producciones con el mismo estilo de "Ventaneando", y se transmitirá a través de A+.

"En caso de que resulte, empezar a alternar con Ventaneando, o en su defecto dividir la transmisión del uno y la duración del otro. Esto no es nuevo, hace muchos años, había dos emisiones la normal, y la de Estados Unidos, para Azteca América, es exactamente lo mismo que van a hacer", reportó el canal de YouTube.

También dio a conocer que Ricardo Manjarrez, María Inés y Ricardo Casares son los candidatos más fuertes para liderar este nuevo programa.

"Los conductores con los que van a grabar los pilotos, no quiero decir que ellos se van a quedar, pero sí gusta, pues qué necesidad de cambiar, Ricardo Casares, Ricardo Manjarrez y María Inés. Estos tres son los conductores confirmados y agregarán dos más que deberán presentar la primera semana de enero, porque se grabarán en el mismo foro de ´Ventaneando´ en las mañanas apenas y regresen de vacaciones", informó Argüende Tv.

Sin embargo, Flor Rubio negó en Fórmula Espectacular que su compañero de "Venga la Alegría" fuera a abandonar la emisión matutina.

(Azucena Uribe)