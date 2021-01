Filtran mensaje del coqueteo entre Bisogno y participante de "La Voz..."

Apenas está regresando a la vida pública y Daniel Bisgono ya se encuentra en medio de otro escándalo, sale a la luz una comprometedora conversación que el polémico conductor de "Ventaneando" tuvo con un participante de "La Voz... México" donde pide que le hable "sucio".

El periodista de espectáculos Javier Ceriani dio a conocer en el programa de YouTube "Chisme No Like" varias capturas de pantalla de una conversación en Messenger donde Daniel Bisgono presuntamente coquetea con un joven que estuvo en el equipo de Christian Nodal en la pasada edición de "La Voz... México.

EL INFLUENCER PATRICK MUA SE VUELVE IMAGEN DE LABIALES PARA HOMBRES

Se ha filtrado una conversación del señor Bisogno con un muchacho joven ... No es cualquier muchacho, no es un muchacho de la zona rosa...no es uno más, es un cantante, es un artista, es un compositor... es un chico que quiere hacer una carrera en México...y tiene la mala suerte de toparse con Bisogno en la vida.

Javier Ceriani insistió en la gravedad del asunto ya que el involucrado trabaja en la misma empresa que el conductor; además de que insinuó un posible acoso por parte de Bisogno e hizo especial señalación a una relación de poder.

Daniel tiene la mala suerte de haber chateado, de haber invitado a este chico a comer, al teatro y después, según nos dicen nuestras fuentes, a un hotel a cog... Explicó Javier.

La comprometedora conversación de Daniel Bisgono es con el cantante José Miguel Reyes Guevara, mejor conocido como "Reyes". Entre las capturas de pantalla que se filtraron se puede ver una conversación casual entre el conductor de "Ventaneando" y el joven cantante, pero con algunas insinuaciones y coqueteos como: "te extraño", "pensando en ti" y "háblame sucio".



FAMOSOS QUE HAN ROTO ESTIGMAS AL REVELAR SU LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

Cabe destacar que la información presentada en "Chisme No Like" no está confirmada por ninguna de las partes involucradas y las capturas de pantalla le fueron filtradas a Javier Ceriani.

(Captura de YouTube)

"CHISME NO LIKE" EN GUERRA CON DANIEL BISOGNO

A finales del pasado mes de noviembre Daniel Bisogno hizo fuertes comentarios contra el programa de YouTube de Elisa Beristain y Javier Ceriani por haberle ganado a "Ventaneando" la exclusiva sobre el nuevo romance de Marjorie de Sousa; "El muñeco" llamó al conductor de quel programa "pobre diablo, asqueroso con jeta de bruja mal cog*da".

Tras estos comentarios se desató una guerra de dimes y diretes entre los conductores de "Chisme No Like" y Bisgono, el pleito se hizo tan grande que los altos mandos de TV Azteca decidieron "castigar" a Daniel y suspenderlo de la televisora sin goce de sueldo por tiempo indefinido.

En el minuto 01:02:00 del siguiente video puedes ver las capturas de pantalla y más información sobre el presunto coqueteo entre Daniel Bisogno y el cantante Reyes.

EL DÍA QUE STEPHEN HAWKING PREDIJO EL FIN DE LA HUMANIDAD POR PANDEMIA

Con información de El Heraldo.

(Aline Núñez)