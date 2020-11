Filtran mensajes agresivos de Eleazar Gómez a ex pareja: "¡Asquerosa!"

Hace unos días se dio a conocer que el actor Eliazar "N" había sido detenido por autoridades después de golpear e intentar estrangular a su entonces pareja la modelo Tefi Valenzuela.

De acuerdo a Grupo Fórmula, conforme transcurren los días en el caso de Eleazar "N" se van descubriendo más detalles al respecto de sus actitudes agresivas y conflictivas con sus ex parejas, pues ahora se filtraron algunos mensajes que le envió y que sirve como prueba de sus arranques violentos.

Tras las agresiones en contra de la modelo Tefi Valenzuela levantó la voz y denunció ante las autoridades, y a ella se le sumaron otras mujeres que también sostuvieron una relación con el hombre de 34 años que es señalado por violencia doméstica y tentativa de feminicidio, decidieron hablar sobre su experiencia.

Eleazar "N" fue señalado también por Elia Ezrre, una joven modelo sonorense que asegura que estuvo con el actor en una relación de once meses; pero durante todo este tiempo, siempre se dieron toda clase de situaciones agresivas.

Elia Ezrré declaró que tuvo una relación en 2017 con el también cantante, mientras que ella apenas había cumplió los 19, él le llevaba poco más de once años cuando comenzó la relación. La modelo reveló que gradualmente comenzaron a aparecer los celos, la desconfianza, los gritos e intentos de agresión física.

Los mensajes de Eleazar "N" a su ex pareja

Todo parece indicar que el conflictivo actor ha estado sumido en relaciones tóxicas desde hace mucho tiempo, como lo demuestran sus exparejas e incluso algunos videos en donde se le puede ver al lado de la exitosa y talentosa Danna Paola.

Ahora son los mensajes que le envió a su ex novia Elia Ezrré los que comprueban el nivel de violencia y agresividad que el actor suele llevar a sus relaciones. Donde además, algunos aseguran que gusta de escoger parejas más jóvenes para "dominarlas" o ejercer su poder.

"Contéstame, no seas corriente, eres lo peor, eres mala y maldita. No te vuelvas a aparecer por aquí, neta asquerosa", escribió Eleazar "N" a Ezrré hace algunos años; cabe mencionar que en esta conversación él busca convencer a su entonces pareja de no terminar la relación.

Los mensajes fueron presentados en el programa de espectáculos "Ventaneando" donde comentaron el terrible comportamiento del actor solo demuestra el nivel de violencia y agresión que solía llevar a sus relaciones amorosa.

"No que tanto amor, márcame, mentirosa. Contéstame el teléfono, no te van a salir las cosas como crees. Es una manera muy fea de terminar", expresó el actor en medio del drama del que hizo víctima a Elia Ezrré.

(Azucena Uribe)