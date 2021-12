Filtran nombre del ganador de "¿Quién es la Máscara?", este domingo 19 de diciembre se llevará a cabo la final de la tercera temporada y hay grandes expectativa de saber quién saldrá victorioso.

La dinámica del reality show consiste en que al momento de descubrir la identidad de un personaje, los investigadores salvan a uno y el público que se encuentra en el foro también vota por otro, pero en esta ocasión serán los televidentes quienes decidirán quién ganará.

Cabe mencionar que durante toda la temporada, el programa no fue en vivo sino que se grabó con días de anticipación, no obstante, un comunicado de Televisa, para la final de "¿Quién es la Máscara?", el público que no se encuentra en el foro tendrá la decisión de elegir al personaje que ganará el programa por medio de una votación online.

FILTRAN NOMBRE DEL GANADOR EN LA FINAL ESTE DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 2021

Para el último episodio de "¿Quién es la Máscara?", los personajes de Hueva, Gitana y Apache fueron los tres personajes que llegan como competidores para salir ganadores, luego de que fueron eliminados en semifinales Perezoso y Carnívora, quienes resultaron ser Erik Rubín y Tatiana.

Antes de que se lleve a cabo la emisión de la final y la votación por parte del público, algunos medios han filtrado quien resultará ganador es Apache, que bajo el disfraz tiene al cantante y ex integrante de OV7, Kalimba. Por lo que aún queda saber quienes están bajo la máscara de Hueva y Gitana.

(Imelda Téllez)