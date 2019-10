Filtran "pack" de Jackie Cruz, actriz de "Orange is the New Black"

Tras la filtración de las fotos íntimas de Jackie Cruz, actriz de Orange is the New Black, surgieron especulaciones sobre su orientación sexual (FOTO TOMADA DE WEB)

Filtran "pack" de Jackie Cruz, actriz de la serie de Netflix "Orange is the New Black", los hackers volvieron a hacer de las suyas, difundieron comprometedoras fotografías de la actriz posando en ropa íntima, y otras donde aparece acompañada de otra mujer.

De acuerdo con Publimetro, tal parece que se ha vuelto una "moda" la invasión a la intimidad de los famosos; tan solo este año más de 10 celebridades se han visto afectadas por los llamados piratas cibernéticos.

Aparentemente las fotografías que circulan de Jackie, fueron extraídas de su nube y se presume que eran especialmente para el deleite de su pareja. No obstante, la filtración generó especulaciones sobre la orientación sexual de la actriz, quien aparece en varias de las imágenes teniendo intimidad con otra mujer que podría ser su pareja.

Algunas de las imágenes muestran a Jackie Cruz presumiendo su figura en candentes piezas de lencería, algo inusual para la celebridad, quien suele ser mucho más conservadora. Otro detalle que desató controversia entre sus seguidores, fue la imagen de Cruz tomando un baño de burbujas con otra mujer, quien especularon podría ser su novia.

Hasta el momento la protagonista de "Orange is the New Black", no ha hecho ningún declaración respecto a la filtración de sus fotos íntimas, aunque el tema que los fans desean saber no es como se filtraron las fotos, sino quién es la misteriosa mujer con la que aparece.

Una de las últimas famosas que fue víctima de los hackers fue la cantante Demi Lovato. La ex chica Disney sufrió el hackeo de su Snapchat y los delincuentes cibernéticos comenzaron a publicar fotos íntimas de ella en las redes sociales, según informó The Sun.

A las pocas horas, el equipo de la artista ya había borrado las imágenes publicadas. Sin embargo, no fue suficiente porque algunos astutos usuarios lograron captarlas y compartirlas.

