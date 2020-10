Filtran presuntas fotos que muestran a Juan Gabriel con vida, sin duda una de las muertes más polémicas es la de "El Divo de Juárez", ya que varios aseguran que sigue vivo y solo fingió su muerte para alejarse del mundo del espectáculo.

Los rumores de que el cantante seguía con vida tomaron fuerza luego que videntes y gente presuntamente cercana al intérprete confirmarán que Juan Gabriel, reaparecería ante las cámaras de televisión y volvería a dar conciertos.

Lo cierto es que han transcurrido los años y "El Divo de Juárez" sigue sin hacerse presente; sin embargo, sigue siendo el centro de varias predicciones que lo han colocado como un ser que llegará del más allá.

LAS PRESUNTAS FOTOS QUE PRUEBAN QUE JUAN GABRIEL SIGUE VIVO

De nueva cuenta el cantante está en boca de todos, gracias al programa de espectáculos "Chisme en Vivo", de Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde presentaron un video con las imágenes de Juan Gabriel muy sonriente.

De acuerdo con Ceriani y Beristain, el cantante se encuentra en buen estado de salud por lo que los rumores que fingió su muerte podrían ser ciertos.

Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel, confesó que el "Divo" se encontraba triste por fingir su muerte y alejarse de los escenarios; no obstante, detalló que lo hizo para salvar su vida.

Javier Ceriani dijo que Muñoz le había hecho llegar unas fotografías que le mandaba el propio Juan Gabriel, en las que aparece sentado junto a Álex Lora, durante un encuentro que tuvo con el conductor en Miami. Por su parte, Elisa Beristain dijo que ella misma le había preguntado a Chela Lora, la esposa del líder de El Tri, si recordaba ese encuentro de su esposo con el "Divo" y Ceriani, a lo que respondió afirmativamente.

¿CÓMO SURGIÓ EL RUMOR DE LA MUERTE "FINGIDA" DE JUAN GABRIEL?

La noticia de que Juan Gabriel estaba vivo invadió los espacios de espectáculos en 2018, y no se trataba de un fake news. Sino que por más ridículo que pareciera Joaquín Muñoz, ex manager y amigo de la juventud de "El Divo de Juárez", había asegurado que no estaba muerto y que había simulado su deceso para vivir tranquilamente en su casa del estado de Morelos.

Incluso se aseguró que Juanga iba a reaparecer públicamente el 15 de diciembre de ese mismo año, en un acto público y con un show secreto que quería dar, lo cual no sucedió. Varios fans, en son de broma, crearon eventos en Facebook para celebrar la llamada Resurrección de Juan Gabriel y hasta se realizaron investigaciones periodísticas para verificar las palabras de Muñoz.

Pasó la fecha y no sucedió nada, excepto la nueva aparición pública de Muñoz diciendo que se mal interpretaron sus palabras, que él dijo que a partir del 15 de diciembre podría reaparecer; sin embargo, que se había postergado debido a que estaban en espera de una supuesta aprobación para que el "Divo" pidiera resurgir. Eso sí, Joaquín Muñoz no perdió la oportunidad de hablar de el libro que escribió titulado: "Juan Gabriel y yo".

Además, el ex manager arremetió contra la familia y herederos del cantante a quienes acusó de no cumplir con el trato que estipularon con Alberto Aguilera, el nombre real del intérprete, y aseguró que él tiene posesión de su testamento.

El chisme dio vuelta al mundo y se mencionó en diversos sitios internacionales como TMZ, quienes se dieron a la tarea de obtener el acta de defunción que acreditaba la muerte de Juan Gabriel el 28 de agosto de 2016 debido a una enfermedad cardiovascular.

Incluso una revista de espectáculos nacional publicó una supuesta foto del cadáver.

