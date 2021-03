Filtran presuntos audios donde Sherlyn llama "perra" a Andrea Legarret

La única mujer que tiene el poder para «tumbar» de Grupo Televisa a Andrea Legarreta se llama Galilea Montijo. Sin embargo, ella no va a quitar de 'Hoy' a su homóloga, pues ambas tienen un «pacto matriarcal» y no van a romperlo. 'Yo no te tumbo y tú no me tumbas' acordaron hace mucho, detalló.