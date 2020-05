Filtran video de Karla Luna comprometiéndose meses antes de morir

El polémico caso de Karla Luna y Karla Panini cada vez toma giros mucho más inesperados, ya no solo se habla del triángulo amoroso que protagonizaron hace años, recientemente salió a la luz un engaño de Américo Garza y una serie de testimonios que apuntan un posible intento de suicidio, pero ahora salió a la luz un polémico video.

De acuerdo a Grupo Fórmula, recientemente se reveló un video en donde Karla Luna habría aceptado una propuesta de matrimonio por parte de un empresario argentino un año antes de darse a conocer la controversia de la infidelidad de su entonces esposo Américo Garza.

"¿Te quieres casar conmigo?", mientras que ella ríe y le hace de nueva cuenta la pregunta. Finalmente ella acepta y se besan.

Presuntamente este video demostraría que pese a la controversia que surgió en los medios, Luna ya habría superado la relación con Américo y ahora comenzaría un vínculo mucho más formal con el empresario argentino, de nombre Sergio.

Con información del medio Tv Notas, se dio a conocer que esta propuesta de matrimonio data de 2014. Un año antes que se diera a conocer la traición que sufrió por parte de su compañera Karla Panini y Américo Garza.

Sin embargo, la relación con el empresario argentino no prosperó, toda vez que a los pocos meses volvió el cáncer de matriz a la vida de "La Lavandera".

Además de que se dio a conocer a los medios la situación de infidelidad que vivió con su ex esposo y su colega comediante, lo que provocó revuelo y caos en la vida de ambos.

Karla Luna es perseguida por la controversia

Sin embargo, pese a la reciente publicación donde aseguran que Luna tenía una relación tóxica y enfermiza con Américo Garza, e incluso la señalan por infiel; todo parece indicar que el exesposo de la "lavandera morena" ya conocía la relación.

"Antes de hacer mi vida y tener novio, Américo y yo platicamos que no existía la posibilidad de regresar y por eso iniciaría este romance, mientras llevábamos el divorcio a cabo y él gustoso aceptó", dijo Luna a La Columnaria.

Tiempo después en Ventaneando, Luna dijo que ella jamás ocultó la relación, tanto es así que mencionó que: "Tenía novio. Inclusive convivía muy bien con mi expareja (Américo)".

"Yo hice pública esta relación el 28 de octubre del año pasado (2014). Cuando ella lo que me hizo sí fue hace cuatro, cinco años y yo sí estaba casada y yo sí tenía mis hijas con él, yo sí tenía una relación. Por mi parte es verdad, yo lo publiqué, yo ya no estaba con mi ex esposo y los dos nos pusimos de acuerdo", reveló al programa de Tv Azteca.

(Azucena Uribe)