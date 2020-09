Filtran videos íntimos de Shakira y Sanz que confirmarían romance

En 2005 Shakira y Alejandro Sanz lanzaron su exitosa canción a dueto "La Tortura" y desde entonces se ha rumorado que entre ellos existió una relación más que amistosa. El rumor podría confirmarse luego de que un usuario de Twitter filtró videos íntimos de Shakira con Sanz.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en redes sociales se filtraron videos inéditos de Shakira y Alejandro Sanz que podrían confirmar el romance que, según sus fans, han ocultado por más de 15 años.

El rumor dice que Shakira y Alejandro Sanz tuvieron un romance entre el 2005 y 2007, la química que transmitieron en el videoclip de su tema "La Tortura" hizo que los fans sospecharan de una relación amorosa entre los cantantes. Las especulaciones incrementaron cuando lanzaron su segundo material "Te lo agradezco, pero no", por razones desconocidas, la chispa entre ellos se apagó ya que la colombiana y el español no volvieron a grabar juntos.

SHAKIRA Y ALEJANDRO SANZ EN LA INTIMIDAD

El usuario de Twitter @WWSHAK reveló un hilo de videos inéditos de Shakira y Sanz, en ellos se puede ver a la colombiana hablando con el cantante español, quien no aparece en escena, al mismo tiempo que intercambian coqueteos.

Durante la primera grabación los cantantes hablan sobre una de las canciones que Shak le dedicó a su entonces pareja Antonio de la Rúa: "Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio", dice Sanz, "¿Te gustó?", pregunta la colombiana. "Mucho. Es muy bonita, nunca me han escrito una canción así", continúa el español.

Shakira y Alejandro Sanz: Un amor eterno. pic.twitter.com/ZwkGmuLB7Z — ¡Ratatá! (@WWSHAK) September 4, 2020

En seguida la intérprete de ´Hips Don´t Lie´ agrega: "A mí tampoco", a lo que Alejandro replica "Pues, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones?", para posteriormente ambos tirarse flores respecto al talento que cada uno tiene.

Para el segundo clip, Shakira aparece sentada en el umbral de un edificio donde Sanz aprovecha para continuar con los piropos:

¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces, a lo que ambos responden con sonrisas nerviosas.

Finalmente, en el último material el cantante español juega con la cámara para entablar una conversación acerca de la sensualidad.

"Un placer. Eh, no me toques ahí. ¿La sensualidad es parte de tu vida cotidiana? dice Sanz, mientras que ella se toca el labio y sonríe "Sí, la sensualidad, y lo sensual. Es lo poquito que nos queda en la vida, ¿No?". En tanto que el cantante responde "Bueno, si me lo dices con esa cara, pues sí", mientras que Shakira cierra con la reflexión: "La belleza y lo sensorial. El arte es un hijo de este matrimonio".

(Aline Núñez)