Flor Rubio le gana demanda a "Pepillo" Origel

A mí en La Oreja no me quitó, porque yo estaba parado ahí y dije: ´esta wannabe, pues qué me va a venir aquí´, pero se chingó a la Verónica y a todo el mundo para llegar con él, casada con aquel ¡botijón inmundo! Que lo dejó, ¿no te sabes la historia? Y lo dejó, y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está, ¡quihubo! Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel ¡que chingue a su madre, te lo juro!, dijo Pepillo Origel en el video que difundió la revista de espectáculos.