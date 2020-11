Flor Silvestre y Antonio Aguilar, una apasionada historia de amor

Tengo retratos de él por todos lados, está él en cada ladrillo y en cada cosa de esta casa...En mi casa puso flores de cantera por todos lados para que nadie se atreviera a dudar que la casa la había construido para su flor... Vivo de su recuerdo... Es lo más grande que hay, que tu pareja sea parte de ti mismo, no éramos dos, éramos uno... Me dio tanta felicidad y me hizo muy feliz. No puedo decir ni siquiera cómo era de lindo. Era mi todo.