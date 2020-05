Forbes desmiente que Kylie Jenner sea multimillonaria y ella responde

Una investigación de la revista Forbes expuso la fortuna de Kylie Jenner, el estudio señala que la empresaria no es multimillonaria, al menos no como se pensaba. La publicación enfureció a la menor de las Kardashian y respondió a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Infobae, la revista Forbes le dio un duro golpe a la empresaria Kylie Jenner al eliminarla de su lista de mujeres más ricas hechas a sí misma y de la clasificación como la más joven en lograrlo. De acuerdo con la investigación "Inside Kylie´s Jenner web of lies and why she is no longer a billionaire" (´Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es multimillonaria´), publicada esta mañana, la hermana de Kim Kardashian ha inflado sus cifras y el éxito de su negocio desde 2016.

En 2015 Kylie aprovechó las ganancias de su carrera como modelo e invirtió 250.000 dólares para producir sus primeros 15.000 "lip kits", gracias a su influencia mediática en redes sociales logró que se agotaran en cuestión de minutos,

En pocos años Kyllie Jenner consolidó su imperio de cosméticos y se ganó el título de "la multimillonaria más joven del mundo" otorgado por Forbes. Pero es esta misma revista quien investigó la fortuna de la socialité y aseguran que todo fue parte de un montaje para aparentar un negocio más prolífico.

La familia de Kylie se encargó de proporcionar los documentos que acreditaron ingresos a Kylie Cosmetics que oscilaron entre los 307 millones y 360 millones de dólares por año, durante 2016 a 2018.

La investigación de Forbes señala que las cifras de aquellos años son totalmente diferentes, fueron de 177 millones de dólares en 2017 y 125 millones en 2018. Para el año 2016 no fue ofrecida una cantidad.

Forbes aclaró que si bien Kylie Jenner no mintió en sus declaraciones de impuestos, sí maquilló las cifras que les presentaron a ellos para aparentar que logró su fortuna multimillonaria antes de tiempo.

Precisó que la venta del 51% de acciones de su empresa el año pasado también se trato de un trato escabroso. Los documentos publicados por Coty ponen al descubierto que el negocio cosmético es significativamente más pequeño y menos rentable que la familia.

KYLYE JENNER ARREMETE CONTRA FORBES

A través de su cuenta de Twitter, Kylie se defendió del articulo que publicó Forbes y desmintió las cifras que presentaron en su investigación.

¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este era un sitio de buena reputación... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentirme allí NUNCA, precisó.

Pero está bien. Soy bendecida. Más allá de mis años, tengo una hija hermosa, un negocio exitoso y me está yendo perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes ahora que fijarme en cuánto dinero yo tengo, continuó la joven.

El problema podría llegar a los juzgados, la revista TMZ reveló que el equipo legarl de Kylie ya está involucrado en el caso, argumentando que "el artículo está lleno de mentiras descaradas".



La acusación de Forbes hacia Kylie y sus "declaraciones de impuestos falsificadas" de sus contadores, es inequívocamente falsa y estamos exigiendo que Forbes retire de inmediato y públicamente esa y otras declaraciones, dijo a la publicación el abogado Michael Kump.

Es triste que, de todas las cosas, Forbes haya dedicado 3 reporteros para investigar el efecto de la crisis del coronavirus en el patrimonio neto de Kylie. No esperaríamos eso de un periódico sensacionalista de supermercados, y mucho menos de Forbes, concluyó el defensor.

(Aline Núñez)