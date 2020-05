Fotos, música y versos, el emotivo adiós a Óscar Chávez en redes

Ha muerto Oscar Chávez

Crecí con sus canciones. Me ilumino siempre su ejemplo.

Que sería yo sin "La niña de Guatemala" la que se murió de amor.

En este caso, me imagino que así lo querría, al callar el cantor no callará la vida.

A las y los suyos mis condolencias.

En paz descanse pic.twitter.com/5d0qcICgRg