¡Fraude! TikToker le envía mensaje a Belinda y ésta le responde con groserías

Recientemente el tiktoker Manuel Montoya reveló que le había mandado un mensaje directo a Belinda por Instagram en donde le hizo una broma relacionada con Daniela Luján y esta habría contestado con insultos, pero fue verdad, a continuación, te lo detallamos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL INFLUENCER "JIOTS" EXHIBE INSULTOS DE LAURA G POR CRITICAR SU APOYO AL PVEM

Manuel Montoya compartió su anécdota mediante un breve video, pero al parecer la broma resulto ser un engaño.

"Oigan, no mm*n le mandé mensaje a Belinda y no pensé que me fuera a responder. Le dije, ¿Belinda, es cierto que Daniela Luján te va a reemplazar el día de tu boda? y me contestó, "jajajaja, te mamast, ella no impone moda como yo. Por esa pendejada ahora te quedas como Ha-Ash, sin invitación".

Pero todo parece ser una trampa y es que hace apenas un día te dimos a conocer que el influencer "Jiots" también fue presa de esta aplicación, pues supuestamente la conductora Laura G le había respondido con mensajes directos a su critica por perteneces a una campaña de apoyo al PVEM.

Fue la misma Laura G quien salió demostrar que no había sido ella, ahora Manuel Montoya nos muestra cómo es que con la siguiente aplicación pueden engañarte.

En esa "conversacion" supuestamente insultaba a @jorgejasso ... Aqui dejó la foto del mensaje que él estuvo compartiendo... Pero también dejo una prueba de lo que YO estaba haciendo a esa hora ... Gracias por sus mensajes ... espero que quede aclarado @jiots ... pic.twitter.com/DjxlZdUHcK — Laura G (@LAURAGII) June 9, 2021

¡Son conversaciones editadas!

La primera víctima fue Laura G y ahora Belinda, y todo es parte de aplicaciones que están creadas especialmente para engañar a tus amigos en redes sociales a través de conversaciones y chats completamente falsos.

La app lleva por nombre Funsta – Insta Fake Chat Post and Direct Prank y te permite crear conversaciones, publicaciones y mensajes falsos para bromear y engañar a tus amigos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSICÓLOGO ANALIZA EL LENGUAJE NO VERBAL DE FRIDA SOFÍA; REVELA SI DICE LA VERDAD

Con esta app podrás diseñar fácilmente pantallas de conversaciones falsas y editar cada detalle de la pantalla. Esta pantalla será realista para que puedas bromear fácilmente con tus amigos ¡y a cualquier usuario de las redes sociales!

Entre las características que te permite la app está la de crear publicaciones falsas, comentarios y "me gusta", así como agregar historias falsas para ti y tus amigos, agregar miembros falsos a un chat, además de permitirte la opción de enviar imágenes y videos falsos.

(Azucena Uribe)