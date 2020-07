FreeBritney el movimiento que busca liberar a Britney Spears

Los fans de Britney Spears siguen muy preocupados, sus fieles seguidores han creado el movimiento #FreeBritney para que la cantante pueda tener control sobre su vida.

De acuerdo con Elle, en varias ocasiones los fans de Britney Spears han expresado su preocupación por la terrible situación en la que vive la cantante.

Con el hashtag #FreeBritney sus fans han pedido que Britney Spears sea liberada de una custodia legal y que le permita ser la única que toma decisiones sobre su vida y su fortuna.

En el año 2008 el padre de Britney Spears, Jamie Spears tomó la tutela de la "Princesa del Pop", desde ese año ha tenido control sobre la cantante, alegando que ella no está bien de sus facultades mentales.

El padre de Britney asumió su custodia después de que la cantante sufriera de varias crisis. Lo que más sorprende es que desde ese año Britney tiene que pedir la autorización a su padre para poder hacer todo, no puede salir de su casa, no puede votar, usar un celular no monitoreado, manejar su coche, gastar su propio dinero, saber cómo gastan su dinero, hablar de la custodia en público, dar entrevistas que no tengan guión, además que le quitaron la custodia de sus hijos.

Sus fans consideran que Jamie Spears solo usa Britney, la controla y la manipula Se informó que Britney Spears vale al menos 59 millones de dólares, según los documentos judiciales presentados en 2018. Y todo esto, es administrado por su padre.

Desde hace meses en redes ha circulado el movimiento #FreeBritney, pero en los últimos días comenzó a tomar fuerza nuevamente. El próximo 22 de julio la cantante acudirá a la corte para revisar la custodia, por esta razón sus fans han expuesto la terrible situación que está viviendo.

Ver esta publicación en Instagram l´été Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears) el 28 de May de 2019 a las 1:29 PDT

Los seguidores de Britney Spears aseguran que es incongruente que consideren que la "Princesa del Pop", sea incapaz de tomar decisiones, pero que consideren que sí puede trabajar. Desde el arreglo legal donde se estipula que no puede ni salir de casa, ha lanzado cuatro discos, ha hecho tres tours mundiales, hizo la residencia en Las Vegas durante cuatro años, lanzó colecciones de perfumes, lencería, y hasta fue juez en "The X Factor".

Durante este tiempo Britney Spears ha ganado 130 millones de dólares al año. Pero no puede tocar su fortuna. No tiene voz ni voto en ningún aspecto profesional, ni personal. Se dice que ha ganado 130 millones de dólares al año. De lo cual no puede tocar nada. Los fans creen que la custodia sirve para explotar a la cantante, mientras no se le permite hacer nada fuera de lo gestionado por su padre.

Los fans tienen videos para creer que nunca le han permitido a Britney cantar con su verdadero tono de voz. Se cree que tiene una voz mucho más grave, pero que los productores y la disquera pensaron que ese tono de voz de niña sería más icónico y representativo para hacer una marca.

(Ann Ventura)