Frida Sofía acusa a Alejandra Guzmán de invitarle drogas en su casa

La cantante Frida Sofía nuevamente arremetió contra su madre Alejandra Guzmán al asegurar que la hija de Silvia Pinal consumía sustancias ilícitas durante el embarazo.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Frida Sofía culpó a Alejandra Guzmán de consumir drogas estando embarazada de ella y que hace 5 años durante una visita que le hizo le ofreció hongos alucinógenos.

"Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años".

Cabe señalar que estas declaraciones las realizó durante una entrevista para la revista TV Notas, en donde también Frida Sofía confesó que Alejandra Guzmán "embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa".

Asimismo detalló que hace cinco años que visitó a su madre en Huatulco, Alejandra Guzmán le instó a que probara hongos alucinógenos, algo que Frida se negó a hacer.

La joven incluso confesó que Alejandra sigue con problemas de adicciones y alcoholismo:

"Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso".

Frida Sofía también volvió a reafirmar que su mamá no se hace cargo de su manutención ni gastos, pero sí reconoció que Alejandra le obsequió el departamento donde vive y la camioneta en donde se transporta.

"Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola".

(Azucena Uribe)