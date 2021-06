"Frida Sofía demandará a su abuelo ante la FGJ", revela Gustavo Adolfo Infante

Hace unas horas el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en "Sale el Sol" que Frida Sofía está lista para presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de su abuelo, en rockero, Enrique Guzmán donde presentará las pruebas sobre los tocamientos inapropiados que el cantante le habría realizado desde que ella tenía cinco años.

El periodista Gustavo Adolfo Infante detalló que el día de hoy, miércoles 9 de junio, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofia publicará un video en sus redes sociales para explicar cómo va el proceso legal.

De igual manera, mañana, jueves 10 de junio, será la defensa legal de Frida Sofía quien convoque a una rueda de prensa para adelantar cómo se está llevando a cabo el proceso legal en contra de Enrique Guzmán y en todo caso, las pruebas que la cantante está presentando a las autoridades en contra de su abuelo paterno.

"Desde que pasó la entrevista de Frida Sofía me han estado diciendo que cuándo va a presentar la denuncia Frida Sofía. Llegó el día, todo llega. Es mañana, a las 12 del día habrá una conferencia con Xavier Olea, en sus oficinas y ahí dará todos los pormenores de la denuncia en contra de Enrique Guzmán y otras personas. No sé quiénes más. Hoy se que sube un video explicando absolutamente todo, desde cuánto le pagué, cuanto dicen que me pagó, y mañana pone la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", sostuvo Gustavo Adolfo en Sale el Sol.

#UltimaHora En Las próximas horas, Frida Sofía interpondrá una denuncia en la FGJ, Contra su abuelo, Enrique Guzman y otras personas, adelanta nuestro colega @GAINFANTE — Quizá hablemos de ti (@QhdTpodcast) June 9, 2021

Enrique Guzmán llama diabólica a Frida Sofía

Recordemos que fue en el programa "Ventaneando" que Enrique Guzmán rompió el silencio y calificó a Frida Sofía como "diabólica" y semanas más tardes también señaló que volvió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a ratificar su denuncia en contra de Gustavo Adolfo Infante por el presunto delito de difamación y se dijo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias:

"Es mucha tensión (por la que atraviesa) pero la parejita diabólica (Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante) que está dañada, provocó que la gente me ponga el dedo en la calle, al principio sí me tenía preocupado, me señalaba y me decía ´ahí va el ...´ y sentía horrible, pero la gente poco a poco se va enterando de cómo son las cosas", expresó el cantante de rock.

El intérprete de "Tu Cabeza en mi hombro" aseguró que no descansará hasta que vea limpia su imagen pública.

¿Frida Sofía ya tiene pruebas para demandar a #EnriqueGuzmán? Escucha la información sobre la supuesta denuncia que se avecina.#PájarosEnElAlambre?? en #SaleElSol??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/5o6z2XmZFS — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 9, 2021

"El caso va bien, la parejita diabólica tarde o temprano tendrán que dar la cara y confesar que se arreglaron con un dinero, no con una violación como la que esperaban que hiciera yo, porque no estoy enfermo, no puedo hacer eso a una nieta... me han ofendido mucho y tengo mucho tiempo para vengarme, pero la va a pagar, los dos", afirmó.

(Azucena Uribe)