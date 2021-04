Frida Sofía reacciona a llanto de Enrique Guzmán, en la entrevista con Chapoy

Estas cosas me duelen, sí, hay gente que reclama ´por qué lo haces público´, ´los trapos sucios se lavan en casa´. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de ´mi familia´ pero pues yo ya era famosa antes de nacer, le pese a quien le pese. Y créanme que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro, mi vida no la conocen, escribió Frida Sofia.