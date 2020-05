Frida Sofía tacha de "viejo morboso y pervertido" a Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía causó polémica en redes sociales luego de arremeter en contra de su abuelo Enrique Guzmán, y catalogó al padre de su mamá como un señor "morboso y pervertido".

De acuerdo a Milenio, durante una entrevista para la revista TV Notas, Frida Sofía arremetió nuevamente en contra Enrique Guzmán y explicó por qué comenzó la pelea contra él.

"En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum!, y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y al decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente, sino con la prensa; además, es mentira que el cigarro que traigo en la boca es de chocolate, era uno real", compartió la famosa.

Frida Sofía aseguro que su abuelo Enrique Guzmán la perturba, pues considera que es un señor "morboso" al hablar sobre sus partes íntimas.

"Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que chingados sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba", contó.

LA PELEA DE ENRIQUE GUZMÁN Y FRIDA SOFÍA

A finales de abril, en el programa "Ventaneando", Enrique Guzmán aseguró que Frida Sofía sólo hablaba "pendejadas" de su madre, por lo que la considero como una "pendeja".

"Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (...) qué saque su talento, adelante y ya. Nadamás abre la boca para decir pendejadas... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando", dijo el cantante durante la entrevista para el programa Ventaneando.

Por si fuera poco, el pionero del rock and roll agregó lo siguiente: "Es una pendeja, la verdad. Lo que pasa es que es muy pendeja, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad", dijo.

(Azucena Uribe)