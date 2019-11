¿Fue asesinado? Policía de Miami investiga una línea de homicidio en la muerte José José

La Policía de Miami - Date investiga una línea de homicidio en el caso de la muerte José José, así lo confirmó en entrevista su hijo mayor José Joel, quien además habló del estado mental de su media hermana Sarita Sosa.

De acuerdo con Tribuna, luego de que el hijo de "El Príncipe de la Canción", expresara sus dudas sobre la muerte de su padre, y que incluso hablara de un posible asesinato. Vuelve a retomar el tema y asegura que un policía de Miami no descarta dicha posibilidad.

Durante la entrevista con el programa "Chisme No Like" de YouTube, José Joel reveló que la teoría principal de la Policía de Miami es que la muerte su padre fue un "homicidio" y que es muy probable que no haya muerto por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía.

Se habla de un homicidio, porque no lo dije yo, la Policía de Miami - Dade está diciendo que es homicidio.

Aunque no mencionó a manos de quién ni tampoco dio algún nombre sobre quién pudiera haber "asesinado" al intérprete, sí habló del estado mental de su media hermana, Sarita Sosa.

Esta niña tiene un carácter, esta niña tiene un historial familiar de esquizofrenia (...).

