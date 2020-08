Gabriela Bo reveló que Cristian Castro la golpeó

Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropas y en la noche me proponía ir al super para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica. Trataba de hacer todo bien, vengo de una familia tradicional le cocinaba y si no le gustaba me dejaba sola y aparecía tres días después.