Gabriela Spanic pierde demanda y tendrá que pagarle a Gustavo Adolfo

Las cosas no salieron nada bien para Gabriela Spanic, perdió la demanda que interpuso en contra de Gustavo Adolfo Infante y tendrá que pagar una buena suma de dinero.

De acuerdo con Debate, Gabriela Spanic interpuso durante 2019 una demanda en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por supuesto daño moral.

En el programa "De Primera Mano", el abogado Antonio Beceiro, reveló que su cliente Gustavo Adolfo Infante salió victorioso, el periodista ganó la resolución de la apelación de Gabriela Spanic.



El abogado Antonio Beceiro explicó que Gabriela interpuso seis apelaciones y se ganó de manera unánime.

Se ganó de forma unánime en la que resuelven tres magistrados en que el "daño moral" que alegaba Gabriela Spanic no correspondía.

El abogado, señaló que en la vida no hay que andar promoviendo demandas cuando no tienes la razón y eso es lo que Gabriela Spanic hizo.

Se dio a conocer que Gabriela Spanic tendrá que pagar alrededor de unos 400 mil pesos, tras perder la demanda.

En la primera instancia ante un juez cuando perdió la demanda, allí no había gastos. Ahora, luego de tantas apelaciones que perdió y por todo el tiempo que hizo perder se le va a reclamar los gastos. Será alrededor de unos 400 mil pesos lo que Spanic tendrá que pagar.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que él no hubiera querido llegar a esta instancia y desde el primer día dijo que no quería problemas con Gabriela Spanic, sin embargo, la actriz venezolana insistió. Pese a que ella pedía un perdón y una remuneración económica, Infante dijo que no.

Los problemas entre Gustavo Adolfo Infante y Gabriela Spanic comenzaron cuando se dieron a conocer unos audios en los que se escucha que la actriz supuestamente habló mal de Lucero. Se refirió a ella como una persona envidiosa.

Gustavo Adolfo Infante expresó que no hay comparación entre las carreras de Lucero y Gabriela. La actriz se molestó mucho y señaló que Gustavo Adolfo Infante destruyó su carrera artística, por esa razón lo demandó por daño moral.

(Ann Ventura)