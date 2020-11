Gael García, entre los 25 mejores actores del siglo XXI

Gael García Bernal se metió a la lista de los mejores actores que realizó The New York Times; reconocen que tiene un don (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El actor mexicano Gael García Bernal se ha posicionado como uno de los mejores a nivel internacional, recientemente fue reconocido e incluido en la lista del New York Times de los mejores 25 actores del siglo XXI.

Tal parece que la fama y talento de Gael García Bernal ha sorprendido en otros países.

En la publicación de The New York Times explican que no existe una fórmula para elegir a los mejores, y la lista "es inevitablemente subjetiva", de hecho saben que posiblemente cause polémica y discusiones por haber dejado afuera a algún actor o actriz.

De acuerdo con The New York Times, García Bernal se posicionó en los Estados Unidos luego de estrenar las películas "Amores perros" de Alejandro González Iñárritu y la cinta "Y tu mamá también" de Alfonso Cuarón.

También reconocen que el actor mexicano tiene un don y un rostro que no puedes dejar de ver.

Los 25 mejores actores del siglo XXI

La lista está integrada por actrices y actores de todo tipo, bellezas, personajes estelares o secundarios, ganadores de importantes premios, héroes de acción y protagonistas del cine de arte.

Gael comparte un lugar entre los mejores actores del siglo XXI con nombres como Keanu Reeves, Nicole Kidman, Viola Davis, Joaquin Phoenix, Melissa McCarthy, Sônia Braga, Isabelle Hupper, Julianne Moore, Tilda Swinton; y en el número uno, Denzel Washington.

Otras participaciones del actor mexicano que se mencionan en la publicación son "Diarios de motocicleta", donde interpretó al Che Guevara, y la "La mala educación", en la que Almodóvar puso al actor en tacones.

Esta es la lista completa de los 25 mejores actores del siglo XXI: The New York Times.

1. Denzel Washington

2. Isabelle Huppert

3. Daniel Day-Lewis

4. Keanu Reeves

5. Nicole Kidman

6. Song Kang-ho

7. Toni Servillo

8. Zhao Tao

9. Viola Davis

10. Saoirse Ronan

11. Julianne Moore

12. Joaquin Phoenix

13. Tilda Swinton

14. Oscar Isaac

15. Michael B. Jordan

16. Kim Min-hee

17. Alfre Woodard

18. Willem Dafoe

19. Wes Studi

20. Rob Morgan

21. Catherine Deneuve

22. Melissa McCarthy

23. Mahershala Ali

24. Sonia Braga

25. Gael Garcia Bernal

(Azucena Uribe)