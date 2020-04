Gaga, Billie Eilish, J Balvin y más en el concierto online de la ONU

One World: Together At Home: un magno concierto online organizado por la ONU para apoyar a personal médico y a la OMS en la lucha contra el covid-19 (FOTO TOMADA DE WEB)

Famosos y artistas de todo el mundo se sumaron a la noble causar que impulsó Lady Gaaa de la mano de la Organización de las Naciones Unidas, el magno concierto online "One World: Together At Home" (Un Mundo, Juntos Desde Casa).

A partir de la 13:00 horas arrancó la transmisión en vivo del concierto de la ONU, donde se presume la participación de artistas de talla mundial como Lady Gaga, Billie Eilish, J Balvin, The Killers, Sam Smith, Taylor Swift, entre muchos otros.

El evento online tiene como objetivo motivar a la gente a tomar medidas que frenen la pandemia mundial del nuevo coronavirus, así comor ecaudar fondos que serán destinados a la lucha contra el covid-19.

El concierto está siendo transmitido desde el sitio web de la ONU, en varios canales de YouTube y en televisión por cable a través del canal MTV.

Aquí la transmisión en vivo del "One World: Together At Home":

Participación de México en el concierto de la ONU

De acuerdo con Tribuna, a nombre de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero será la responsable de ofrecer un mensaje durante el concierto, también apoyado a Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen. Dicho mensaje será trnamitido alrededor de las 18:00 horas.

Por otra parte, se retomó uno de los mensajes que dio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en apoyo al personal médico que atiende la pandemia de covid-19.

(Aline Núñez)