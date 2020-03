Gal Gadot canta "Imagine" para dar esperanza durante cuarentena

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus (COVID-19), Gal Gadot compartió un video en su cuenta de Instagram para animar a sus seguidores y dar un esperanza cantando la canción de John Lennon, "Imagine", junto a varios de sus compañeros de Hollywood.

De acuerdo con Infobae, la actriz que interpreta a "La Mujer Maravilla" en el Universo Cinematográfico de DC Comics, publicó un video en el que reunió a 21 celebridades para cantarle al mundo la canción "Imagine" de John Lennon y animar al mundo ante la pandemia de coronavirus.

Es el sexto día de la cuarentena y tengo que confesar que estos días me pusieron filosófica. Este virus afectó al mundo entero , dice Gadot al comienzo del video publicado en su Instagram acompañado de un texto en el que la actriz declara: Estamos todos juntos en esto y lo vamos a superar juntos también. Imaginémonos juntos.

Gal Gadot explica que vio el video de un hombre en Italia cantando la canción y le pareció buena idea replicarlo, pero le dio un plus, la actriz reunió la voz de varios de sus amigos famosos y con una recopilación de videos caseros Lynda Carter, quien interpretó a Wonder Woman en la década de 1970; Jimmy Fallon, Will Ferrell, Pedro Pascal, , Zoë Kravitz, Norah Jones, Amy Adams, Kristen Wiig, Sia y Cara Delevingne, Jamie Dornan, entre otros; cantaron "imagine", el exitoso tema de John Lennon.

El video de Gal Gadot está a punto de alcanzar los 6 millones de reproducciones en Instagram y a pocas horas de haberlo publicado, se hizo tendencia en Twitter, internautas aplaudieron el gesto de los actores en un intento por animar al mundo ante la pandemia de COVID.19.

(Aline Núñez)