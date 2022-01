Gala Montes al estilo Niurka, explota contra "Ventaneando" y Bárbara de Regil

Gala Montes al estilo Niurka, explota co...

Nuevo pleito en la farándula mexicana, Gala Montes explota contra el programa "Ventaneando" por señalar que sus críticas contra Bárbara de Regil son por envidia, la actriz se transformó en Niurka Marcos para responder tajantemente a lo mencionado en el programa de Pati Chapoy.

Bárbara de Regil estuvo como invitada en "Ventaneando" el pasado martes 4 de enero para hablar de su carrera profesional y las polémicas en las que se ha visto envuelta. La protagonista de "Rosario Tijeras" fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido como la de Gala Montes quien la tachó de aprovechar la muerte de su mascota para llamar la atención.

La actriz dijo no conocer los motivos por los que Gala Montes estaría molesta con ella para lanzar tan fuertes comentarios y, al respecto, Pati Chapoy señaló que se trataba de "envidia" comentario que desató la fueria de la ex estrella de "¿Quién es la máscara?".

A través de sus historias en Instagram Gala Montes respondió a Bárbara de Regil y a "Ventaneando", pero para hacerlo "más divertido" lo hizo al estilo Niurka Marcos "la mujer escándalo"

Ese programa está más muerto que el perro por el cuál empezó todo esto (...) Envidiosos todos ustedes que tienen que hablar mí para tener rating. Yo no te tengo envidia, yo tengo 21 años todavía produzco colágeno, qué te voy a tener envidia, dijo Gala Montes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ventaneando (@ventaneandouno)

¿CUÁL ES EL PLETIO ENTRE BÁRBARA DE REGIL Y GALA MONTES?



El pasado 12 de noviembre Bárbara de Regil compartió entre lágrimas que su mascota Nala había muerto luego de comer, por accidente, veneno para ratas que había colocado de manera errónea los jardineros tras fumigar su casa.

En los comentarios de su publicación en Instagram destacó el de Gala Montes, quien fue llamada "insensible" por parte de los fans de la actriz pues escribió que podría "comprar otro" y que quería "hacer un circo" de la muerte de su mascota.

No estoy buscando hacerme famosa, en primera. Creo que la fama es un arma y si no sabe utilizar pasan ese tipo de cosas. Si quisiera colgarme de alguien, no lo haría de Bárbara de Regil, definitivamente, respondió en su momento la actriz de "El Señor de los Cielos".

Gala Montes añadió que Bárbara de Regil abandonaba a sus mascotas cuando se iba a trabajar a Los Ángeles, pero durante su entrevista en "Ventaneando" aclaró que los perros se quedaban con su hija y su madre en su casa bajo su cuidado, por lo que desconocía el origen de sus comentarios.

El día de ayer Bárbara de Régil se presentó en Ventaneando y tocó el tema de su discusión con Gala Montes, a lo que Gala ya se hizo presente en sus redes. Arremetió nuevamente contra Bárbara y Ventaneando. pic.twitter.com/u8ALn9fMyj — ???????? ???????? (@LaComadritaOf2) January 6, 2022



(Aline Núñez)