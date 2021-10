¿Galilea fingió problemas de salud para no ser investigada como Gómez Mont?

Galilea Montijo según, sigue delicada de la presión y ahora sufre de ansiedad .... , me dicen a estado bajo mucha presión (Obvio) ,tan es así que le pido a su mamá Doña Rebeca y una tía que viajaran a México para estar con ella , para apoyarla en lo que necesite y no dejarla sola ...., Ellas estuvieron unos días en Acapulco y ahora está de regreso en CDMX ...,También ha estado ausente del programa Hoy ..... ,va unos días y otro no .... !!