Galilea intenta hacer un "perreo" y Andrea Legarreta la llama "vieja ridícula"

El programa "Hoy" es uno de los favoritos de los televidentes gracias a sus conductores, dinámicas y polémicas, como la que se vivió en la emisión de este lunes en el segmento de "Los Chiquillos de Hoy" donde Galilea Montijo fue víctima de burlas por sus compañeros, sobre todo de Andrea Legarreta.

Todo sucedió luego de la presentación de baile de Melanie Flores de 9 años, quien contó que le "encanta 'perrear' y hacer acrobacias desde pequeña" y busca ganar la competencia porque su sueño es salir en la televisión.

Al finalizar, Galilea quedó tan impresionada con lo que vio, que quiso aprender a bailar como ella y le pidió ayuda: "¿Me puedes explicar cómo en dos semanas se hace eso? Dices que llevas dos semanas bailando, no entiendo".

Tras ver su desempeño, Paul Stanley la retó a hacer el movimiento o paso del "gusano" en el piso, entonces Melanie lo hizo dando piruetas para mostrarle y Galilea, sin titubear, se tira al piso para intentar hacerlo, sin éxito.

Casi al mismo tiempo, Stanley corre para ayudarla mientras todos se burlan y ríen: "Señora por favor", "Más bien parece oruga", "¡La ciática señora!", "Siéntese señora", le gritaban Legarreta, Carlos Espejel y Paul mientras ella intentaba pararse.

"Mana, eras la crisálida más bien. Ya sabes la crisálida que está esperando nomás ahí como...", dice Andrea refiriéndose a que no se movió en lo absoluto.

Por otro lado, mientras que algunos usuarios tacharon de ridícula a la conductora por hacer eso al aire, otros la defendieron, asegurando que es la mejor conductora y sus ocurrencias es lo que la hacen ser tan original y querida entre el público mexicano.

Jajaja Gali por eso es que te amamos".

Viejas ridículas, ya quítenlas".

Gali la mejor".

"Siempre lo mismo como son de ridículas, ¿no creen deberían haber puesto como conductoras más jóvenes?".

Aunque los ataques parecieron ser crueles al burlarse de la edad de la tapatía, quien cumplió 48 años en junio y es incluso dos años menor que Legarreta, Galilea no se tomó nada de esto personal y hasta ella se rio de sí misma, diciendo:

"Me sentí como cuando me revuelcan las olas en Acapulco (...) Hasta las rodillas me dolieron (...) Legarreta por favor sálvame de esta vergüenza", dice mientras se toca las rodillas adoloridas.

Cabe recordar que, pese a los rumores de una supuesta rivalidad, y el presunto poderío que tendría Legarreta en la televisora para correr a conductores y personal, ambas tienen una buena amistad.

Incluso, hace unas semanas fue la misma Galilea quien defendió a Legarreta cuando cumplió 50 años por críticas a su vestimenta.

Déjenmela de criticar, que porque '¿A tu edad ponerte shorts?'. No, no es de edad, señoras, señoritas, es de quien puede ponerse esos shorts".

(Azucena Uribe)