Galilea le dice a Rulli que no opine de política mexicana si no es de este país

La conductora Galilea Montijo causó polémica al defender a Raúl Araiza, pues el famoso se unió con el PVEM e hizo menciones sobre el partido en plena veda electoral, pero lo que llamó la atención fue que menosprecio la opinión de Sebastián Rulli por no ser mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NIURKA DEFIENDE A SU HIJA ROMINA POR PARTICIPAR EN CAMPAÑA DEL PARTIDO VERDE

Galilea Montijo se lanzó contra las declaraciones de Sebastián Rulli de 45, esto después de que el actor argentino arremetiera contra los famosos que violaron la veda electoral para apoyar al Partido Verde en plenas elecciones electorales, señalando que el actor no debe opinar del todo pues no es de este país.

"Yo adoro a Sebastián es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo no, cada quien, aunque sea mexicano es como si yo me voy a Argentina y empiezo hablar de política argentina, pues no le sé", dijo Galilea Montijo.

Para quienes no lo saben Galilea Montijo ya ha comentado en el pasado de la política, es por eso que ha preferido quedarse callada, pues ha sido fuertemente criticada en redes sociales.

Incluso su esposo Fernando Reina es político, por lo que prefiere que él se encargue de lo suyo y ella del espectáculo.

¿QUÉ DIJO SEBASTIÁN RULLI SOBRE LA VENTA DE VOTO AL PVEM?

Sebastián Rulli se sumó a las celebridades que acudieron este domingo 6 de junio a las urnas para votar durante la jornada electoral 2021, la más grande en la historia de México. Sin embargo, el famoso arremetió en contra de algunos de sus compañeros actores e influencers por apoyar a determinados partidos políticos, pues aseguró que "se ve que les pagaron".

El actor argentino, nacionalizado mexicano, recurrió a sus redes sociales para expresar su molestia hacia aquellos actores e influencers aseguran no les gusta hablar de política, pero con motivo de las elecciones en el país están supuestamente respaldando propuestas o iniciativas por un interés económico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "ENVIDIA Y BRUJERÍA", LAS ACUSACIONES DE GUSTAVO ADOLFO CONTRA PATI CHAPOY

"Perdón, pero no me pudo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: 'No es que a mí no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión... pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos', que se ve que les pagaron por decir esa estupidez", mencionó el actor a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

Sebastián Rulli señaló que varios personajes de la farándula no cuentan con el pasaporte mexicano ni residen en el país, por lo que desconocen la situación política actual.

"Ni siquiera son congruentes porque estoy seguro que ni siquiera votaron. Hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano otros que ni siquiera están en el país", comentó.

(Azucena Uribe)