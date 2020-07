Galilea Montijo ataca a Paty Navidad por comentarios contra covid

En los últimos meses la actriz Paty Navidad se ha visto envuelta en polémica por tras sus comentarios en contra del covid-19 y en esta ocasión Galilea arremetió contra ella.

De acuerdo a El Imparcial, tanto usuarios de redes como colegas del medio artístico están en contra de las teorías de conspiración que Paty Navidad comparte en sus redes sociales.

Durante una emisión del programa "Hoy", Galilea Montijo se manifestó inconforme con la actriz, y tras escuchar una noticia con respecto a que Navidad decía que el uso del tapabocas coartaba tu libertad, la titular del programa Hoy dijo.

"Hasta que alguien cercano a ti, desgraciadamente o tristemente no muera, pues no vamos a entender... la otra vez yo estaba diciendo, por qué no vamos a hacer un censo, y vas casa por casa (preguntando) ¿usted cree en el Covid?, ¿esta familia cree en el Covid o no?, que no cree, ok, firme aquí, para deje las camas y respiradores a los que sí creen y que sí se han cuidado".

Finalmente, y mostrando respeto por las creencias de la actriz mexicana, Montijo añadió: "Yo no digo que estoy en contra de lo que tú digas Paty, cada quién, cada quien sus cosas, pero de que existe, y hay un bicho en el aire, existe".

(Azucena Uribe)