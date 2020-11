Galilea Montijo destrozada se despide de Magda Rodríguez en "Hoy"

El día de ayer, primero de noviembre la productora Magda Rodríguez murió a la edad de 57 años y de inmediato personalidades de la farándula expresaron su dolor en redes sociales pero esta mañana así apareció Galilea Montijo en el programa Hoy.

De acuerdo a Infobae, la conductora mexicana Galilea Montijo no pudo acudir al foro de Televisa para el homenaje a Magda Rodríguez porque recientemente estuvo en contacto con Ariel Miramontes, quien dio positivo a la prueba del covid-19, pero sí se conectó en directo por videoconferencia, en los primeros minutos del show, y explicó a sus compañeros que no termina de procesar la noticia del fallecimiento de su querida amiga.

"Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes, que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes. Parte del protocolo es cuando estuviste cerca de alguien con covid-19 hay que esperar unos cuatro, cinco días. Aparte protocolo del foro, de la empresa, como persona. Y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos y... sigo sorprendida. Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes... Y rapidísimo, no tengo palabras. no tengo palabras muchachos. Les mando muchos besos y aquí estoy con ustedes.

Así despiden los conductores de "Hoy" a Magda Rodríguez

Este lunes 02 de noviembre la emisión del programa "Hoy" a diferencia de otros días, luce triste, Raúl Araiza, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, El Burro Van rankin, Pedro Prieto, Mariso González, Martha Figueroa y Arturo Carmona dedicaron unas sensibles palabras a Magda Rodríguez.

Entre lágrimas, los conductores del último programa que produjo Magda Rodriguez recordaron cómo fue trabajar con ella, Raúl Araiza reveló que todas las juntas de las 8:30 am eran "todo un show" pues era muy divertido trabajar con ella.

Por su parte Andrea Legarreta, describió a Rodríguez como "una mujer ejemplar", además dijo que el programa de este lunes y los que siguen van dedicados para ella, además dijo que Magda siempre fue una mujer muy positiva pues a pesar de las críticas nunca se dejó caer.

Galilea Montijo, aunque no se encuentra presente en el foro debido a la pandemia por el coronavirus, se enlazó en vivo desde su casa quien visiblemente afectada y casi sin poder contener el llanto, agradeció a Magda Rodríguez por la confianza, la amistad y el cariño que le brindó en vida.

Uno de los momentos más significativos del homenaje a Magda Rodriguez, fue cuando Andrea Legarreta hizo sonar "la campana del rating", la cual a diario tocaba la productora pues era su ritual de buena suerte para tener la mayor audiencia.

(Azucena Uribe)