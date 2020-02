Galilea Montijo en un íntimo día con Belinda: van de compras al mercado, comen garnachas y pasean en pesero

Yo creo que tenemos que regresar a cuando disfrutamos de caminar sin grabar todo el tiempo. El romanticismo de antes y todo antes era diferente... mi abuelo le enviaba cartas, hablaban en la casa y ahorita ya con un mensajito quieren todo. A mí cuando un niño me manda mensajes digo "no me mandes mensajes, a mí márcame", señaló la joven de 30 años.