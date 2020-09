Galilea Montijo exhibe los "maltratos" que recibe de compañera

La conductora Galilea Montijo suele causar polémica dentro y fuera de sus redes sociales y durante el programa en vivo de Televisa, "Hoy" exhibió a su compañera, Andrea Escalona asegurando que la "maltrata": "No saben lo duro que es eso pues nadie lo llega a ver".

De acuerdo a Tribuna, Galilea Montijo durante la dinámica, "Canta la Palabra", le avisó a Andrea Escalona que los zapatos que tenía puestos no se podían lanzar como suele hacerlo en sus presentaciones, tras lo que pidió que explicará que pasaba con ese regaño sin antes sacar su sentido del humor.

"Explícale a la gente porque luego la gente cree que yo te regaño. Si usted señora bonita supiera como me trata", dijo Galilea muy seria.

Sin embargo, casi de manera inmediata aclaró que todo se trataba únicamente de una broma por su parte y le pidió a Escalona que explicará al público porque el prohibirle que lanzará los zapatos en esta ocasión.

"No, no es cierto, diles porque esos zapatos no los puedes tirar", le dio la palabra a Andrea. "Porque me los regalo mi tía Gali", concluyó Escalona.

(Azucena Uribe)