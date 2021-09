Galilea Montijo explota contra Laura Bozzo, apoya a Gabriel Soto e Irina Baeva

La conductora Galilea Montijo reaccionó a la demanda que ganó Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo, quien en el pasado denigró a la pareja por una supuesta infidelidad del actor hacia Geraldine Bazán.

¿GALILEA MONTIJO LE DIO LA ESPALDA A LAURA BOZZO?

Recordemos que desde hace unos días Laura Bozzo enfrenta a las autoridades mexicanas luego de que estas emitieron una orden de aprehensión en su contra por supuesta evasión de impuestos y que Galilea Montijo mandara un mensaje de apoyo a la peruana, tal parece que le dio la espalda.

Luego de que se diera a conocer que Gabriel Soto e Irina Baeva ganaron la demanda contra Laura Bozzo, en el programa "Hoy" hablaron de esta escandalosa noticia y Galilea Montijo no se resistió a opinar sobre el tema.

Aunque recientemente la tapatía aseguró ser amiga de la peruana, en esta ocasión Galilea Montijo explicó que, aunque quería a la peruana, Laura Bozzo, en esta ocasión le daba la razón a Gabriel Soto y a Irina Baeva, pues hay medios y personas que pueden dañar mucho con su voz.

"Bozzo, sabes que te estoy empezando a querer, donde quiera que te encuentres, pero sí creo que tiene mucha razón Gabriel e Irina en este caso", indicó Galilea Montijo.

"La gente hoy en día, y sobre todo ciertos medios, mmm medios, pues de la nada de te dicen ´quitamaridos, tal, tal, tal´, y pues ya ni recordar... de la nada, con la mano en la cintura", agregó la famosa.

En este sentido, aseguró que varios famosos trabajan mucho para que llegue una persona a desmeritar su trayectoria con dimes y diretes.

"Nos cuesta tanto trabajo, de verdad, todos los días tener que divertir a todos ustedes, trabajar con todo el cariño para ustedes, que cualquier persona con la mano en la cintura también puede venir a deshacerte en un segundo por las cosas que creen o piensan", continuó Galilea Montijo.

La vez que Laura Bozzo fue machista contra Irina Baeva

Laura Bozzo explotó contra Irina Baeva y celebró que le hayan cancelado un evento por el Día Internacional de la Mujer, pues según dijo "sólo denigra a las mujeres" por ser "una roba maridos".

Laura Bozzo dijo que la actriz originaria de Rusia no es un ejemplo para el género femenino por "haberse entrometido en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto".

"Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras", dijo la conductora peruana para el programa El Gordo y la Flaca.

Por si fuera poco, la polémica Laura Bozzo en De Primera Mano reiteró que Irina Baeva es una mujer es una "rompe hogares".

"Esa mujer que destruyó un matrimonio. Para mi es una quita maridos no puede dar conferencias. Que se quede calladita", dijo Laura Bozzo.

Ante las polémicas declaraciones, en redes sociales algunos internautas defendieron a Irina Baeva, pues apuntaron que sólo se le está criticando a ella, mientras que Gabriel Soto es quien tenía el compromiso con Geraldine Bazán.

"Nadie le quita a nada a nadie"; "Gabriel Soto es la basura más basura"; "Muy cómodo que critiquen a Irina y a Gabriel Soto lo cubran"; "Laura Bozzo según apoya a las mujeres y reproduce el machismo hacia otra mujer", se lee entre los comentarios.

