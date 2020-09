Galilea Montijo habla de su salida de "Hoy" tras 13 años en Televisa

La conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo es una de las más consentidas no solo por la producción sino también por la audiencia y mucho se ha hablado de su salida del matutino, pero recientemente rompió el silencio y reveló si el próximo año saldrá.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Galilea Montijo lleva 13 años en la conducción del programa "Hoy" y ante esta pandemia y tanto tiempo de estar a cuadro en el mismo proyecto, la tapatía ¿no estará en la emisión matutina el próximo año?

En entrevista con el reportero Edén Dorantes y otros periodistas que se encontraban afuera de las instalaciones de Televisa, Galilea Montijo aseguró que cada año le pide a los ejecutivos que la dejen descansar.

"Mira, yo cada año le pido a la empresa que me deje descansar, pero la empresa me dice quédate otro año, quédate en esta producción, y yo hago lo que la empresa me pide hacer".

Galilea abrió su corazón y fue muy sincera en confesar que está muy encariñada con "HOY", por lo que si no hiciera el programa, le faltaría algo.

"No es que esté cansada, pero voy a cumplir 13 o 14 años. Pero si no hiciera "HOY" me faltaría muchísimo porque es un programa que quiero muchísimo, si me dicen vas a HOY el otro año sí voy porque lo quiero mucho".

¿Saldrá Magda Rodríguez de "Hoy"?

Se dice que en septiembre los ejecutivos de Televisa deben decidir qué productor suplirá a Magda Rodríguez, y es que es en esta parte del año cuando comienzan a asignar presupuestos a cada producción.

No obstante, debido a la pandemia que ha golpeado al mundo entero por más de cinco meses ya, trascendió que la exitosa productora se queda en "HOY" hasta enero de 2021, y es que los ejecutivos de Televisa estarían muy congraciados con ella por las buenas ventas que mantiene la emisión.

"No sabemos cuánto. Son cuatro años (lo más que ha durado un productor) de Carmen Armendáriz y claro, extrañamos porque te vas volviendo una familia, y luego ya te los cambian, pero eso depende de la empresa, ni siquiera de Magda. Si la empresa decide por todo lo que está pasando que se quede más, estaría padrísimo, me he divertido muchísimo".

Incluso, la guapa Galilea habló maravillas de una de las productoras más exitosas de la actualidad en la televisión abierta en México.

"Magda es una mujer super trabajadora, y su hermana Andrea también. Magda es una mujer guerrera, super trabajadora, y está muy feliz haciendo el programa, y si se termina ella sabe hasta dónde es su contrato y si le piden que se quede también va a estar feliz".

(Azucena Uribe)