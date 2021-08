Galilea Montijo hace pedazos a Lucía Méndez por su encuentro con Quetzalcóatl

La conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo continúa demostrando que no tiene filtros a la hora de hablar, así lo demostró cuando se burló fuertemente de la primera actriz de Televisa y también cantante, Lucía Méndez.

Durante el programa de Televisa, Galilea Montijo tuvo que presentar una entrevista de doña Carmelita Salinas en la que la conocida artista habla de "La Méndez" y el supuesto encuentro místico que tuvo con Quetzalcóatl de una manera que sorprendió a todos sus fans.

Cuando iba a mandar a la nota, Galilea le pidió a la producción que le pusieran música y comenzó a mover su cabeza y a voltear los ojos, mientras que Paul Stanley extendió los brazos hacia arriba y Raúl Araiza se echó a reír frente a las cámaras.

"El encuentro místico.... échenmela (canción prehispánica) de Lucía Méndez con nuestro Quetzalcóatl", dijo Galilea Montijo para burlarse.

Al parecer a Andrea Legarreta no le agradó nada esta situación, pues hizo caras cuando sus compañeros se burlaban y Arath de la Torre también prefirió mantenerse al margen de esta humillación contra Lucia Méndez.

Cabe resaltar que doña Carmelita también hizo pedazos a Lucía por asegurar que tuvo un encuentro con esta deidad prehispánica y comentó:

"¡No, no, no! Hay que meterse de la buena mejor... se le apareció a ella, a mí no; no lo veo bien ni mal son cosas de ella qué voy a hacer yo. La quiero mucho y es mi ahijada", explicó y aseguró que no cree en este tipo de experiencias.

(Azucena Uribe)