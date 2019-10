Galilea Montijo hizo un López Doriga al intentar entrevistar a La Toya Jackson en inglés: "Juay de rito"

La famosa hermana de Michael Jackson, La Toya Jackson vino a México y acudió de visita al programa "Hoy", donde participó en una dinámica junto a Galilea Montijo.

De acuerdo a El Heraldo, la cantante La Toya Jackson se reunió con tres de sus fans de hueso colorado, para realizarles una serie de preguntas sobre su carrera musical; sin embargo, todo se tornó confuso cuando Galilea Montijo se trataba de comunicar con un inglés poco fluido.

Aunque al principio de la dinámica Galilea Montijo no parecía nerviosa mientras avanzaba cada vez se notó más, la voz de la Montijo denotó nerviosismo a la hora de hablarle a La Toya.

"We have a questions... ok", ¿"less do e"?

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales se la comieron viva y le sugirieron unas clases de inglés urgentes en lugar de invertir en tanta ropa.

Recordemos que La Toya Jackson se encuentra en nuestro país para presentar el show "Forever The Best Show About The King Of Pop", que se presentará del 25 al 27 de octubre.

