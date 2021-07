Galilea Montijo humilla a Sergio Mayer en "Hoy" por stripper: "El diputeibol"

Tal parece que la polémica en torno al actor, Sergio Mayer no termina, pues recientemente le respondió a Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, quien lo acusó de tráfico de influencias, pero tal parece que su declaración no le agrado a Galilea Montijo y está estalló contra él al aire.

Debemos recordar que la hija mayor de Héctor Parra Daniela Parra hace unos días acusó a Sergio Mayer de tráfico de influencias, este fue cuestionado sobre estas declaraciones y así se defendió de las críticas.

Recordemos que Sergio Mayer quitó importancia a las críticas que han surgido en su contra tras su apoyo a presuntas víctimas de abuso sexual ayudándose supuestamente de su cargo como servidor público, además de la controversia que enfrentó tras la cancelación del show Sie7e.

¡Qué barbaridad!... nada más falta que me digan que tengo que ver con la desaparición de los 43... lo digo con todo respeto hacia esos casos, pero ¡qué barbaridad!, ¡qué forma de estar hablando!", indicó.

Al escuchar las preguntas sobre las últimas declaraciones de la hija de Héctor Parra y los reclamos que le hizo por su presunto tráfico de influencias, Mayer dijo.

"No voy a polemizar a unas víctimas, Daniela también es una víctima, y merece todo mi cariño y mi respeto, ella puede expresar todo lo que quiera, Daniela puede decir y expresar todo lo que quiera porque también es una víctima".

Por último, el ex Garibaldi subrayó que no hará uso del fuero para enfrentar la denuncia que presuntamente hará el abogado de Héctor Parra: "El día que meta la denuncia yo mismo pido licencia, no tiene por qué esperar, ¿saben qué me de risa?, que ya metieron en un dilema al pobre abogado, porque si no lo hace va a quedar mal", finalizó.

Por otro lado, Galilea aprovechó el espacio para lanzar un fuerte comentario contra el diputado morenista, recordando al aire su pasado como bailarín, cuando aparecía en el show Solo Para Mujeres, y criticando que de repente ahora es político.

Es que el tiempo en televisión pasa demasiado rápido. Pero, por qué Sergio... mmm, aparte... él se está metiendo en cosas de política, pues sabrá más que nosotros, pero: 'Everybody... yeah...' (canta) y ya de repente de político... ¿a qué hora pasó tanto no?", dice Galilea.

Además, los otros conductores siguieron burlándose de Mayer por haber sido stripper, mientras que Martha Figueroa, Tania Rincón y Paul Stanley prefirieron quedarse callados.

"Es una bolita que sube y que baja", dice Arath de la Torre entre risas. "A Sergio le encanta... es como a Carmelita Salinas, pero en hombre", agrega Raúl 'El Negro' Araiza, criticando a Mayer por 'metiche'.

Tras las declaraciones de Galilea Montijo sobre Sergio Mayer usuarios de redes reaccionaron así.

Sergio Mayer no tiene ma.... en verdad todo el tiempo ha metido la mano".

El diputeibol".

¿Realmente le pagan a Galilea por mostrar tanta estupidez? Mínimo debería informarse".

(Azucena Uribe)