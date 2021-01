Galilea Montijo niega ser la mejor pagada de Televisa y ganar millones

Pero a ver, ¿mejor pagada de qué? Depende contra quien lo digas. No, las cifras que manejan son muy peligrosas, no te lo digo por ay qué miedo que lo digan, te lo digo por que no es cierto; lo diría muy orgullosa, tengo más de 20 años trabajando sin parar. Yo lo mucho o poco que tengo ha sido por mi trabajo y gracias a Televisa que me ha dado trabajo, ha sido de mucho esfuerzo lo que he podido darle a mi mamá y de eso yo me siento muy orgullosa, pero de eso a las cantidades que manejan, ay mijo, ojalá, no estaría aquí.