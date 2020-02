Galilea Montijo recibe fuertes críticas tras mostrar sus habilidades en pole dance

La conductora Galilea Montijo rompió el silencio y reveló que había sufrido discriminación racial en Estados Unidos hace un tiempo.

De acuerdo a Tribuna, Galilea Montijo detalló que había sido una víctima más de la constante discriminación que sufren los mexicanos en nuestro país vecino.

La conductora estelar del programa Hoy destacó y lamentó que el racismo viene de los propios latinos en muchas de las ocasiones.

"He sentido discriminación en el mismo Estados Unidos por los mismos latinos, eso sí he sentido", comentó.

Galilea Montijo aseguró que nunca ha sufrido algún trato desigual por su condición de mujer, pero sí ha sentido el rechazo de su misma gente en aquella nación.

"De repente llegas a un lugar y ves a la chava y sabes que habla español y tu así de ´mija, ¿me ayudas?´ Y te hacen cara y digo: ´Ay que gacha mija, si así llegaste, no hablando (inglés) como yo´. Ahí, esas partes es donde uno dice ´oye qué gacho´, allá (en Estados Unidos) sí he sentido, pero acá no, aquí en mi trabajo gracias a Dios no" añadió.

GALILEA MONTIJO CAUSA POLÉMICA POR BAILAR EN EL TUBO

El día de ayer María León estuvo como invitara en el programa de Televisa y presumió su experiencia en el arte del Pole Dance y tras la insistencia de la producción Galilea Montijo se sumó a mostrar sus habilidades.

Cabe señalar que la clase de baile, más allá de poner a prueba a los conductores de Hoy, terminó en burlas y críticas hacia Galilea Montijo.

Además de Galilea, Lambda García, Andrea Escalona, y Paul Stanley fueron quienes participaron en esta divertida clase de "tubo".

"Galilea lo que se trae desde cuna no se olvida", "la Gali re bien que le sabe al tubo jajaja", "ya tiene experiencia que no se haga", "Como le hace al guey la Gali, entró por la puerta grande lustrando el tubo", fueron algunos de los comentarios en YouTube.

(Azucena Uribe)