Galilea Montijo responde a insultos de Alfredo Adame contra “Hoy”

No sé qué le pasó a Alfredo, la verdad es que no sé. Yo tengo mi opinión que es muy personal y no la voy a dar (...) Yo creo que en la vida, te vaya bien o mal en la empresa en la que estuviste, confiaron en ti en algún momento y te dieron mucho o poco, pero pues confiaron en ti, dijo Galilea Montijo.